Bloomberg: Ердоган просить Путіна забрати свої ракети

Туреччина прагне повернути системи протиповітряної оборони С-400, куплені у Росії майже десять років, щоб покласти край спірній угоді, яка ускладнила її відносини з США та іншими членами НАТО.

Такий крок також потенційно дозволить Анкарі придбати американські винищувачі-невидимки F-35, про які вона давно мріяла.

За словами обізнаних джерел Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підняв питання про С-400 під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним в Туркменістані минулого тижня, після аналогічних обговорень, які раніше відбулися між офіційними особами двох країн.

Дії Ердогана послідували за посиленням тиску з боку Вашингтона з метою змусити Туреччину відмовитися від передових російських технологій. Питання про наявність у Туреччини цих ракет і її бажання повернутися в програму F-35 було піднято під час зустрічі Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі у вересні. Близький союзник президента США Том Баррак, який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара близька до відмови від С-400, і передбачив, що це питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців.

Відмова від російського військового обладнання може значно поліпшити відносини з США, відкривши шлях до зняття американських санкцій з турецької оборонної промисловості і доступу Анкари до винищувачів F-35, заявили джерела. Один з високопоставлених турецьких дипломатів нещодавно заявив, що очікує скасування санкцій в наступному році.

Туреччина придбала цю систему в період відчуження від своїх союзників по Північноатлантичному договору, що почався під час президентства Барака Обами і посилився після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана в 2016 році. У той час Туреччина також намагалася придбати американські ракети Patriot, але стверджувала, що Вашингтон не був готовий укласти угоду.

Ця незадоволеність стала однією з причин, через які Анкара звернулася до Росії і придбала систему С-400.

Туреччина розраховує, що її роль посередника між Росією і Україною спонукає Москву відреагувати на це прохання, повідомили джерела, які побажали залишитися неназваними через делікатність теми.

За словами джерел, Анкара також домагається відшкодування мільярдів доларів, витрачених на покупку системи ППО. Це підвищує ймовірність того, що Туреччина попросить відняти цю суму з рахунку за імпорт нафти і природного газу з Росії, повідомили джерела, додавши, що це питання буде необхідно обговорити.

Проте вартість ракет і радарів С-400 блідне в порівнянні з дипломатичним капіталом, який Туреччина могла б отримати від союзників по НАТО — і зокрема від Трампа — якби вона позбулася цієї системи, повідомили джерела.

НАТО заявляє, що Росія може отримати важливу розвідувальну інформацію, якщо Туреччина буде використовувати С-400 разом із західними літаками. Наразі Анкара не експлуатує цю систему.

Туреччина є домом для найбільшої армії військового альянсу після США і часто звинувачується в занадто тісних відносинах з Москвою. Ердоган заперечує це, але заявляє, що його країна потребує збалансованої зовнішньої політики.

Його позиція щодо Росії та її війни з Україною є прикладом такої позиції. Він відмовився вводити санкції проти Москви, але обмежив її можливість направляти військові кораблі в Чорне море через Босфор і відправив зброю до Києва. Крім того, Ердоган має хороші відносини як з Трампом, так і з Путіним.

У 2019 році США виключили Анкару з програми F-35 у відповідь на придбання С-400. Потім у 2020 році Вашингтон застосував закон «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій», відомий як CAATSA, щоб позбавити турецьку оборонну промисловість доступу до чутливих технологій.

Винищувачі F-35 компанії Lockheed Martin Corp. широко вважаються найпередовішими в світі. Вони відомі як «квартербеки» неба за свою здатність координувати атаки з іншими літаками і дронами, а найдорожча версія коштує понад 100 мільйонів доларів за штуку.