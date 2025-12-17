ЗСУ відбили більшість атак на Покровському напрямку, бої тривають на кількох ділянках – Генштаб

З початку доби 17 грудня станом на 16:00 на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 31 спробу прорвати оборону поблизу низки населених пунктів. Сили оборони вже відбили 23 атаки, бої тривають у восьми локаціях. Активні штурмові дії противник вів також на Костянтинівському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано три боєзіткнення та 60 обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Ворожа артилерія обстріляла прикордонні громади Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти у Донецькій та Запорізькій областях. На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

