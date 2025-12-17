Вісім років позбавлення волі отримав агент РФ, який наводив удари по українських військових у Харкові

Реальний термін позбавлення волі отримав інформатор РФ поплічник, який передавав росіянам інформацію про місця проживання та переміщення українських військовослужбовців.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 51-річний безробітний харків’янин. Встановлено, що зловмисник почав свою протиправну діяльність наприкінці травня цього року. Тоді він встановив контакт із представником держави-агресора у популярному месенджері та спілкувався із ним за допомогою відеозв’язку.

За даними слідства, головним завданням агента було знайти та передати росіянам інформацію про місця розташування українських оборонців біля одного зі спальних районів міста.

“Російський поплічник зливав адреси неподалік свого місця проживання. Він обходив об’єкти зацікавленості окупантів та прилеглі до них території пішки та пізніше звітував представнику РФ про виконане завдання”, – розповіли в СБУ.

Військові контррозвідники затримали фігуранта у липні цього року та попередили його подальше “співробітництво” з представником РФ.

Під час обшуків у нього було вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, за допомогою яких він узагальнював зібрані дані для росіян. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення підривної діяльності різного роду проти України.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України.

За цей злочин його засуджено до восьми років позбавлення волі. Наразі триває час на апеляційне оскарження обвинувального вироку.