РФ вдарила по Лозовій: пошкоджена критична інфраструктура, не вдається відновити подачу води

Унаслідок ударів по Лозівській громаді Харківської області 18 лютого було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило серйозні перебої з водопостачанням. Відновити подачу води наразі не вдалося.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

На місці обстрілу спалахнула пожежа. Знеструмлена найбільша котельня Лозової, від якої залежать майже 16 тисяч абонентів.

Фахівці здійснюють відновлювальні роботи та спрямовують зусилля на забезпечення водопостачання у громаді до ранку.

“Комунальники та енергетики досі на об’єктах. Роблять все можливе, але відновити подачу води наразі не вдається. Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб ви були з водою завтра вранці, коли почнете збиратися на роботу”, – звернувся Зеленський до жителів.

Паралельно триває робота над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення, деталі з міркувань безпеки не розголошуються.

Роботи з відновлення інфраструктури тривають.