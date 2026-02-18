        Кримінал

        Смерть на операційному столі: в Одесі судитимуть лікаря-анестезіолога

        Галина Шподарева
        18 Лютого 2026 15:52
        Хірургічні інструменти / Фото ілюстративне: depositphotos
        Хірургічні інструменти / Фото ілюстративне: depositphotos

        В Одесі лікаря-анестезіолога обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнтки. 28-річному медику загрожує до двох років позбавлення волі.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        За даними правоохоронців, на початку 2024 року 66-річну жінку госпіталізували до приватного медичного центру в Приморському районі Одеси для проведення планової гінекологічної операції.

        Реклама
        Реклама

        Під час оперативного втручання, яке проводилося під загальною анестезією, у пацієнтки виникли порушення серцевої діяльності.

        “Лікар мав можливість виявити критичні зміни у стані пацієнтки та надати необхідну допомогу, однак не забезпечив належного контролю за показниками й запізно відреагував на погіршення стану. Також він не забезпечив повноцінної передопераційної підготовки з урахуванням супутніх захворювань, які потребували особливої уваги та додаткових заходів перед оперативним втручанням”, – розповіли в Одеській обласній прокуратурі.

        У результаті пацієнтка померла на операційному столі. Пізніше лікар із клініки звільнився.

        Дії медика кваліфікували за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України. Санкція за статтею – до двох років позбавлення волі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини