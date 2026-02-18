Смерть на операційному столі: в Одесі судитимуть лікаря-анестезіолога

В Одесі лікаря-анестезіолога обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнтки. 28-річному медику загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

За даними правоохоронців, на початку 2024 року 66-річну жінку госпіталізували до приватного медичного центру в Приморському районі Одеси для проведення планової гінекологічної операції.

Під час оперативного втручання, яке проводилося під загальною анестезією, у пацієнтки виникли порушення серцевої діяльності.

“Лікар мав можливість виявити критичні зміни у стані пацієнтки та надати необхідну допомогу, однак не забезпечив належного контролю за показниками й запізно відреагував на погіршення стану. Також він не забезпечив повноцінної передопераційної підготовки з урахуванням супутніх захворювань, які потребували особливої уваги та додаткових заходів перед оперативним втручанням”, – розповіли в Одеській обласній прокуратурі.

У результаті пацієнтка померла на операційному столі. Пізніше лікар із клініки звільнився.

Дії медика кваліфікували за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України. Санкція за статтею – до двох років позбавлення волі.