Як війна змінила ставлення українців до алкоголю — і що з цим робити

Люди в Україні стали більше пити — це визнають і лікарі, і волонтери, і родичі залежних. Тривога, обстріли, втрата близьких штовхають до «найпростішого» способу заглушити біль. Але алкоголь не знеболює — він лише створює ілюзію. Спеціалісти наркологічного реабілітаційного центру «Рестарт+» у Харкові кажуть прямо: кількість звернень за останні два роки зросла в рази.

Стрес накопичується — навіть якщо ви цього не помічаєте

Тривожність під час війни — нормально. Але є межа, після якої стрес стає хворобою. Людина починає пити не на свято, а щовечора. Не келих, а пляшку. І поступово це стає єдиним способом пережити день. Залежність формується непомітно — людина впевнена, що контролює ситуацію, коли насправді вже ні. Рідні бачать зміни, але мовчать — бо «зараз не час».

Чому «просто кинути» не працює

Залежність — це не про слабкий характер. Це зміни в роботі мозку, які потребують комплексного лікування. Детоксикація прибирає фізичний стан, але не причину. Кодування — тимчасовий бар’єр, без роботи з психікою рецидив майже неминучий. У центрі «Рестарт+» працюють одночасно нарколог, психолог і психотерапевт. Реабілітація включає медикаментозне лікування, психологічну підтримку та роботу з родиною.

Коли варто звернутися

Якщо близька людина п’є щодня, стала дратівливою без алкоголю, ховає пляшки або заперечує проблему — не чекайте «дна». Чим раніше почати лікування, тим більше шансів на відновлення. «Рестарт+» працює у Харкові за двома адресами: вул. Редіна, 73 та смт. Кулиничі, вул. Ткачевська, 54 (Харківський район). Телефонуйте цілодобово: +38 (099) 150-73-37 або +38 (096) 150-73-37.

Війна колись закінчиться. А наслідки залежності можуть залишитися на все життя. Тому не відкладайте — перша консультація допоможе зрозуміти, що робити далі.

Наркологічний реабілітаційний центр Рестарт+. Ліцензія МОЗ України №7217492.