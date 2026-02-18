СБУ затримала 17-річну агентку фсб, яка готувала теракти у Харкові

Контррозвідка СБУ спільно з військовою контррозвідкою запобігла спробі здійснення терактів у Харкові та викрила 17-річну місцеву жительку, яка діяла за завданням фсб. За даними слідства, вона готувала серію вибухів у багатолюдних місцях міста.

У СБУ повідомили, що дівчину затримали «на гарячому» під час комендантської години, коли вона забирала саморобний вибуховий пристрій зі схрону, облаштованого біля контейнерів для сміття. За матеріалами справи, підозрювана планувала перевезти вибухівку до центру Харкова та залишити її для дистанційного підриву у годину пік.

Неповнолітню викрили під час отримання саморобної бомби зі схрону / Фото: СБУ

Слідство встановило, що неповнолітню завербували через телеграм-канал із пошуку «швидких підробітків». Після згоди вона отримала координати схрону та місце запланованого теракту, а також погодилася самостійно виготовляти вибухові пристрої за інструкціями куратора.

Під час обшуків у затриманої вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій, хімічні речовини та інші компоненти для ще однієї вибухівки, а також смартфон із доказами контактів із представником фсб.

Слідчі СБУ повідомили підозрюваній про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою. За цією статтею передбачено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.