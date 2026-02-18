        Техно

        Глобальний збій у мережі: користувачі масово скаржилися на роботу Google, YouTube та інших платформ

        Сергій Бордовський
        18 Лютого 2026 08:28
        Downdetector повідомив про хвилю скарг на відомі інтернет-платформи / Скріншот
        У ніч на 18 лютого сотні тисяч користувачів у різних країнах повідомили про збої в роботі низки відомих онлайн-сервісів. Проблеми торкнулися Google, YouTube, Cloudflare та інших популярних платформ.

        Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує перебої в роботі інтернет-ресурсів. У піковий момент кількість скарг на окремі платформи сягала десятків і сотень тисяч.

        Користувачі повідомляли про неможливість завантажити сторінки, відсутність доступу до акаунтів, перебої з відтворенням відео та роботою хмарних сервісів. Збої фіксувалися одночасно в кількох регіонах світу.

        Згодом кількість скарг почала зменшуватися, що може свідчити про поступове відновлення роботи сервісів. Причини масштабного інциденту наразі офіційно не пояснювалися.


