Пункти незламності обладнають Starlink або xPON для зв’язку під час блекаутів

Уряд змінює правила роботи Пунктів незламності для безперебійного зв’язку під час блекаутів. Кожен пункт зобов’язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Наявність xPON або Starlink гарантує, що попри відключення світла люди зможуть залишатися на зв’язку.

Як зазначили у Мінцифри, складна ситуація зі світлом в Одесі підтвердила, що під час знеструмлень людям критично потрібен доступ до мережі, але в пунктах він є не завжди.

“Пункти незламності матимуть або оптоволоконний інтернет хPON (який працює без світла до 72 годин), або супутниковий зв’язок Starlink (який виручає там, де немає кабельних мереж)”, – йдеться в повідомленні.

Також кожен пункт матиме свою цифрову адресу, що дозволить автоматично перевіряти роботу мережі.