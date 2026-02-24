14 тисяч доларів за “квиток” за кордон: судитимуть експравоохоронця та двох спільників

Уже експрацівника правоохоронного органу та двох його спільників судитимуть за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у серпні 2025 року в Харкові діючий на той час правоохоронець запропонував знайомому, який перебував у розшуку за ухилення від явки до ТЦК та СП, виїхати до Румунії або Молдови. Він запевняв, що має налагоджений маршрут та надійних осіб для реалізації плану.

У Харкові викрили схему втечі за кордон за $14 тисяч / Фото: Прокуратура

До схеми залучили 38-річного харків’янина та 29-річного мешканця Миколаєва. За планом, чоловіка мали довезти до Вінниці, а далі переправити через кордон. «Клієнт» переказав 10 тисяч гривень на паливо та окремо передав 2 тисячі доларів США водіям. Після прибуття до Вінниці він мав сплатити ще 12 тисяч доларів США як остаточну оплату.

Реклама

Реклама

У вересні 29-річного учасника схеми затримали у пункті обміну валют під час спроби перерахувати фінальний транш на криптогаманець. У Харкові викрили й самого правоохоронця, який на той момент уже був звільнений із посади.

Третій учасник тривалий час переховувався від слідства, його викрили наприкінці жовтня. За даними прокуратури, він також відкрито схвалював окупацію українських міст та підтримував загарбницьку політику РФ.

Обвинувальний акт щодо всіх трьох осіб скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області за ч. 3 ст. 332 КК України. 38-річному харків’янину додатково інкриміновано ч. 1 ст. 436-2 КК України. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченим, — до 9 років позбавлення волі.