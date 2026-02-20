У Харкові діяла схема “бронювання” ухилянтів через фіктивне працевлаштування викладачами

СБУ та Нацполіція викрили у Харкові схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних викладачами. За даними слідства, понад 100 чоловіків могли скористатися цією схемою для отримання відстрочки від призову.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

До організації схеми причетні посадовці одного з місцевих приватних підприємств, яке офіційно займається освітньою діяльністю та має ліцензію на підготовку охоронників.

За даними слідства, директор підприємства, його попередник та жінка, яка виконувала обов’язки головного бухгалтера без офіційного працевлаштування, за гроші фіктивно оформлювали військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів.

Зловмисники на папері показували, що підприємство нібито працює законно і надає освітні послуги. Насправді ж оформлені “викладачі” там не працювали і жодних занять не проводили. Надалі зловмисники оформлювали документи, які слугували підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

За наявною інформацією, незаконною схемою встигли скористатися понад 100 чоловіків призовного віку.

“Для отримання хабарів ділки запровадили чіткий тариф: початковий внесок становив 3 тис. доларів, а надалі – по 500 доларів кожні пів року за продовження “співпраці”. Окрім цього, фіктивно оформлені працівники власним коштом сплачували податки та обов’язкові платежі, пов’язані з їхнім “працевлаштуванням”, зокрема податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір”, – розповіли в СБУ.

У ході обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників вилучено сервер із доказами протиправної діяльності, мобільні телефони та чорнові записи.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення повного кола причетних до функціонування протиправної схеми.