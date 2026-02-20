Pixar і Disney представили перший трейлер “Історії іграшок 5”

Студії Pixar Animation Studios та Walt Disney Pictures представили перший офіційний трейлер анімаційного фільму «Історія іграшок 5» — продовження популярної франшизи про пригоди Вуді, Базза Лайтера та їхніх друзів.

У ролику показано повернення знайомих персонажів, зокрема Вуді, Базза та Джессі. За попередньою інформацією, у центрі сюжету — новий виклик для іграшок, пов’язаний із захопленням дитини сучасними технологіями, що створює конфлікт між традиційними іграми та цифровими пристроями.

Прем’єра фільму запланована на 19 червня 2026 року. «Історія іграшок» залишається однією з найуспішніших і найвпливовіших анімаційних франшиз Pixar, а нова частина продовжить історію, що триває з 1995 року.

