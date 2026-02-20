Операція “ЕНІГМА 2.0”: в Україні викрили агентурно-бойову групу, що готувала резонансні вбивства

Національна поліція України повідомила про викриття та нейтралізацію агентурно-бойової групи, яка на замовлення спецслужб РФ планувала вбивства медійних, політичних та військових діячів України. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

За даними слідства, для виконання завдань російські спецслужби вербували громадян Молдови, яких направляли до України для здійснення цільових ліквідацій. Вони збирали детальну інформацію про потенційні «об’єкти» — місця проживання, маршрути пересування, рівень охорони, а також опрацьовували способи вчинення вбивств — від розстрілу до підриву.

Серед осіб, яких планували ліквідувати, — відомий журналіст, внесений у РФ до списку «екстремістів» і оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці ГУР Міноборони, зокрема бійці Іноземного легіону та Сил спеціальних операцій, а також громадський активіст — виходець із РФ, який зайняв проукраїнську позицію.

Організатором групи, за даними правоохоронців, був 34-річний громадянин Молдови, раніше засуджений у РФ, де його й завербували спецслужби. Після повернення на батьківщину він підтримував проросійські структури та сформував ієрархічну мережу з молодих співвітчизників, частина з яких навчалася у військових закладах.

Комунікація між учасниками здійснювалася через закриті канали, фінансування — через криптогаманці. За вбивство кадрового офіцера ГУР російські спецслужби обіцяли 100 тисяч доларів, загалом винагороди сягали сотень тисяч доларів.

19 лютого правоохоронці України та Молдови провели спільну спецоперацію. У Молдові затримали куратора мережі та причетних осіб, в Україні — учасників групи під час обшуків у Києві та Одесі. Вилучено зброю, техніку та засоби зв’язку.

Фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Операцію проводили під егідою Європолу та Інтерполу.

У Нацполіції наголосили, що спецоперація стала прикладом ефективної міжнародної співпраці у протидії гібридним загрозам та дозволила зірвати реалізацію ворожого сценарію з дестабілізації ситуації в Україні.