Олімпіада-2026: сьогодні українці змагатимуться у фристайлі та біатлоні

Сьогодні, 20 лютого, на спортивних аренах ХХV зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні представники національної збірної України змагатимуться у двох видах спорту.

У фристайлі (лижна акробатика) о 11:30 відбудеться кваліфікація №1 серед чоловіків, де виступлять Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов та Олександр Окіпнюк. Шість найкращих спортсменів вийдуть до фіналу, інші змагатимуться у кваліфікації №2, яка запланована на 12:15. Фінал за участю 12 спортсменів розпочнеться о 14:30.

У біатлоні о 15:15 відбудеться чоловічий масстарт, у якому Україну представлятимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Реклама