Financial Times: Угорщина виступила проти кредиту у 90 млрд євро для України, хоча раніше не блокувала цю позику

Угорщина заблокувала позику обсягом 90 мільярдів євро від Європейського Союзу, яку погодили наприкінці грудня минулого року. Раніше Будапешт не перешкоджав ухваленню цього рішення.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотири власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, посол Угорщини в ЄС заперечив проти надання Україні коштів у борг під гарантії бюджету Євросоюзу.

Рішення, за яке вже проголосував Європарламент, досі вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів ЄС. Водночас у грудні 2025 року під час зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення. Попри те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступав проти нього, тоді було знайдено компроміс: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізацію схеми за умови, що вони не братимуть участі у сплаті відсотків та погашені позики.

Нагадаємо, 9 грудня лідери країн ЄС вирішили позичити Україні 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Це рішення ухвалили замість надання кредиту коштом заморожених російських активів, а згодом його підтримали Європейський парламент і Рада Європейського Союзу. Для отримання фінансування Україна має виконати низку умов, зокрема щодо дотримання принципів верховенства права та боротьби з корупцією. Перший платіж очікувався на початку другого кварталу 2026 року.