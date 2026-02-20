Переговори в Женеві: моніторинг припинення вогню погодили, щодо територій прогресу немає, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати двох днів консультацій після тристоронніх переговорів України, США та Росії в Женеві. За його словами, на військовій підгрупі вдалося досягти конструктиву, тоді як у політичному блоці прогресу немає.

Про це пише Суспільне з посиланням на коментар Володимира Зеленського.

Президент розповів, що на військовій підгрупі сторони дійшли згоди щодо можливого моніторингу припинення вогню.

“Всі три сторони визнали, що припинення вогню, якщо буде закінчення війни, якщо буде припинення вогню, тож моніторингом припинення вогню будуть займатися передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку. І я думаю, що все ж таки це дуже важливий результат, який команда сьогодні привезла”, — заявив президент.

Також, за словами Зеленського, найближчими днями можуть бути визначені кількість та терміни нового обміну військовополоненими. Водночас на політичній підгрупі, за словами глави держави, конструктиву досягти не вдалося.

“На політичній підгрупі знов сенситивні питання щодо сходу України. Питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено”, — зазначив він.

Найближчі два дні Зеленський працюватиме з командою над підготовкою меседжів і мандату для наступного раунду переговорів. Протягом 10 днів може відбутися ще одна зустріч, ймовірно, знову в Женеві.