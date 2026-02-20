Житель Львівщини шантажував колишню: просив 5000 доларів та погрожував викласти її інтимні фото в TikTok

На Львівщині затримали чоловіка, який вимагав у колишньої партнерки 5 000 доларів, погрожуючи поширити її інтимні фото. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з січня по лютий 39-річний житель Львівського району займався вимаганням коштів у 30-річної жінки, з якою раніше мав близькі стосунки.

“Чоловік, маючи фото інтимного характеру потерпілої, погрожував їх розповсюдити у мережі Інтернет. Для цього він у соцмережі TikTok створив сторінку, яка нібито належала жінці, додавши її фото та особисту інформацію. Надалі переконував, що викладе туди інтимні фото потерпілої”, – розповіли в поліції.

За збереження конфіденційності чоловік вимагав заплатити. Мовчання він спершу оцінив у 15 000 доларів, але коли зрозумів, що такої суми у жінки немає, то погодився на 5 000 доларів.

Щоб жінка не відмовилася платити, систематично тиснув та погрожував фізичною розправою над нею та її близькими. Жертва шантажу звернулася до правоохоронців. У середині лютого вона зустрілася з чоловіком, щоб нібито передати йому гроші. При зустрічі він не лише погрожував словесно, але і робив спроби залякати потерпілу, демонструючи, ймовірно, травматичний пістолет.

Отримавши обумовлену суму коштів, чоловік намагався покинути місце зустрічі на автомобілі. Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у вимаганні передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілою та її близькими родичами, розголошенні відомостей, які потерпіла бажає зберегти в таємниці (ч. 4 ст. 189 КК України). Також відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення цим чоловіком при затриманні тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч. 2 ст. 345 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.