На місці пожежі після удару РФ по підприємству на Харківщині виявили загиблого, під завалами шукають людей

Сьогодні вночі, 20 лютого, окупанти завдали удару безпілотниками по Чугуївському району Харківської області. У селі Малинівка горіли склади цивільного підприємства. Одна людина загинула, двоє постраждали. Триває ліквідація пожежі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Сталися руйнації та пожежа складської будівлі одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м.
Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованих конструкцій фрагменти тіла однієї людини. Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи.
За інформацією Харківської ОВА та ДСНС, під завалами ще можуть перебувати кілька людей.
На місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди.