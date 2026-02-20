На місці пожежі після удару РФ по підприємству на Харківщині виявили загиблого, під завалами шукають людей

Сьогодні вночі, 20 лютого, окупанти завдали удару безпілотниками по Чугуївському району Харківської області. У селі Малинівка горіли склади цивільного підприємства. Одна людина загинула, двоє постраждали. Триває ліквідація пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталися руйнації та пожежа складської будівлі одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м.

Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованих конструкцій фрагменти тіла однієї людини. Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи.

За інформацією Харківської ОВА та ДСНС, під завалами ще можуть перебувати кілька людей.

На місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди.