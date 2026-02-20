Схеми втечі ухилянтів за тисячі доларів: на Житомирщині, Одещині та у Львові викрили організаторів

Правоохоронці викрили чергові схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон у Житомирській, Одеській областях та у Львові. Про це повідомили в Національній поліції та Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

На Житомирщині двоє чоловіків віком 59 і 39 років пропонували 34-річному «клієнту» за 10 тисяч доларів оформити групу інвалідності строком на один рік, що дозволило б йому виїхати з України. Спочатку вони вимагали аванс, згодом збільшили суму завдатку до 5 400 доларів. Під час отримання грошей фігурантів затримали. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Максимальне покарання — до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одеській області викрито організатора схеми в межах програми «Нелегальний туризм». За даними слідства, чоловік за 17 тисяч доларів, а згодом за 18 500 доларів, обіцяв забезпечити незаконний перетин кордону до Молдови через пункт пропуску на автомобілі нібито за участю посадовця правоохоронного органу. Після отримання всієї суми у лютому 2026 року його затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1 млн грн.

У Львові до суду скеровано обвинувальний акт щодо 50-річного місцевого жителя, який за 18 тисяч доларів обіцяв організувати виготовлення фіктивного пакета документів про працевлаштування в міжнародній організації. Це мало дати змогу «клієнту» уникнути мобілізації та перетнути державний кордон. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці зірвали кілька спроб незаконного виїзду військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція, Прокуратура

Розслідування у справах тривають.