У США трьох інженерів звинуватили у викраденні секретів Google для Ірану

Федеральне велике журі присяжних у США висунуло обвинувачення трьом інженерам із Кремнієвої долини у викраденні комерційних таємниць Google та інших технологічних компаній і передачі конфіденційних даних до Ірану. Про це повідомляє CNBC.

За даними прокуратури, 41-річну Самане Гандалі, її сестру 32-річну Сорур Гандалі та 40-річного Мохаммаджавада Хосраві, які проживають у Сан-Хосе, затримали в четвер. Усім трьом інкримінують змову з метою викрадення комерційних таємниць, викрадення та спробу викрадення таких даних, а також перешкоджання правосуддю.

Слідство встановило, що Самане та Сорур раніше працювали в Google, а згодом перейшли до іншої компанії. Хосраві працював у фірмі, яка розробляє системи на кристалі (SoC), зокрема платформи Snapdragon для смартфонів та інших мобільних пристроїв.

Прокурори стверджують, що підозрювані отримали доступ до сотень конфіденційних файлів, пов’язаних із безпекою процесорів і криптографією. За версією слідства, вони передавали викрадені матеріали через сторонні платформи зв’язку, копіювали їх на особисті пристрої та відправляли до Ірану.

У Google заявили CNBC, що виявили підозрілу активність завдяки внутрішнім системам безпеки та передали матеріали правоохоронцям. Компанія також наголосила на наявності додаткових заходів захисту, зокрема обмеженні доступу до конфіденційної інформації та контролі передачі файлів.

За даними обвинувального акта, фігуранти намагалися приховати свої дії, зокрема шукали способи видалення комунікацій та фотографували екрани комп’ютерів із конфіденційними даними перед поїздкою до Ірану наприкінці 2023 року.

У разі визнання винними кожному з обвинувачених загрожує до 10 років ув’язнення за кожним пунктом щодо викрадення комерційних таємниць та до 20 років — за перешкоджання правосуддю, а також штрафи до 250 тисяч доларів за кожним епізодом.