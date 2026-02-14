Рубіо: Путін тепер прагне повного контролю над Донеччиною

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, воєнні цілі президента РФ Володимира Путіна змінилися і наразі обмежуються повним захопленням Донецької області. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg під час Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Рубіо, зараз Путін прагне взяти під контроль приблизно 20% території Донеччини, які російські війська ще не окупували. Він не уточнив, на чому ґрунтується така оцінка, однак зазначив, що це відображає зміну амбіцій Кремля у війні проти України.

Водночас держсекретар підкреслив, що США залишаються залученими до європейської безпеки та підтримують трансатлантичний альянс. Він наголосив, що союзники мають бути «здатними та готовими боротися за те, ким вони є і що для них важливо».

Рубіо також прокоментував рішення президента США Дональда Трампа направити другий авіаносець на Близький Схід, назвавши це кроком для стримування Ірану. За його словами, Трамп віддає перевагу дипломатичним домовленостям і готовий зустрічатися з будь-якими лідерами, якщо це сприятиме вирішенню міжнародних криз.

Його заява пролунала на тлі зростання напруження у відносинах між США та європейськими союзниками, а також напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.