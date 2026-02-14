МВФ може затвердити програму на $8,2 млрд для України вже у лютому — заява боргового офісу

Україна очікує, що нова програма з Міжнародним валютним фондом на 8,2 млрд доларів буде формально затверджена протягом кількох тижнів. Про це в інтерв’ю Reuters заявив керівник управління державним боргом України Юрій Буца.

За його словами, формальне схвалення радою директорів МВФ може відбутися вже у лютому. Нова угода має замінити чинну програму на 15,6 млрд доларів і допоможе Києву підтримувати економічну стабільність та фінансування держвидатків на тлі очікуваного дефіциту бюджету майже 140 млрд доларів у найближчі роки.

Буца зазначив, що Україна вже узгодила з Фондом усі показники на цей і наступний рік та покриватиме дефіцит за рахунок наявних зобов’язань. Він також позитивно оцінив новий кредит ЄС на 90 млрд євро.

Реклама

Реклама

Водночас, за його словами, навіть у разі припинення вогню фінансовий тиск збережеться, оскільки Україні необхідно утримувати велику армію та продовжувати переозброєння. Він наголосив, що уряд не планує поспішати з виходом на міжнародні ринки запозичень після завершення війни, а робитиме ставку на пільгове фінансування та внутрішній ринок боргових інструментів.

Буца також повідомив, що через обмеження, передбачені аналізом стійкості боргу (DSA), уряд не зможе надавати суверенні гарантії державним компаніям для реструктуризації їхніх боргів. Крім того, серед пріоритетів на цей рік — поступове пом’якшення воєнних валютних обмежень, зокрема можливість дозволити іноземним інвесторам репатріювати основну суму інвестицій у гривневі облігації.

Україна також співпрацює з Clearstream, що належить Deutsche Boerse, для підвищення привабливості свого ринку облігацій та прагне приєднатися до системи розрахунків TARGET2 Європейського центрального банку. За словами Буци, держава також має намір повернутися до індексів ринків, що розвиваються, зокрема до індексу JPMorgan GBI-EM.