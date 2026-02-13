Три українські компанії підписали домовленості про створення спільних підприємств у Німеччині

13 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції 2026 компанії-члени Української ради зброярів уклали три угоди про співпрацю. Домовленості передбачають запуск спільних виробництв у Німеччині за моделлю Build with Ukraine. Партнерства спрямовані на масштабування випуску безпілотних систем і наземної робототехніки, стабільні постачання для Сил оборони України та підготовку продуктів до виходу на ринку ЄС і НАТО, повідомили в Українській раді зброярів.

Airlogix та Auterion (Німеччина)

Сторони оголосили про запуск спільного виробництва безпілотних літальних апаратів у Німеччині. Мета – виробництво БпАК (безпілотні авіаційні комплекси) з AI-наведенням для України та країн-членів НАТО. Партнерство поєднуватиме досвід бойового застосування розробок Airlogix, автономне ПЗ Auterion (AI-навігація, автономне керування, стійкість до РЕБ) та виробничі потужності німецького партнера. Перші поставки дронів заплановані на 2026 рік.

«Українські компанії сформували унікальну експертизу завдяки рокам бойового застосування», — сказав Віталій Колесніченко, CEO Airlogix. «Це партнерство дає нам змогу масштабувати цей досвід, спираючись на європейські промислові потужності, та інтегрувати найсучасніші доступні автономні системи. Разом ми формуємо майбутнє спільних союзницьких спроможностей у сфері бойових дронів».

TAF Industries та Wingcopter (Німеччина)

Сторони домовилися про створення у Німеччині спільного підприємства для виробництва БпЛА.

Wingcopter є піонером у галузі технологій та глобальним інноватором за версією Всесвітнього економічного форуму. Компанія займається розробкою та виробництвом повністю електричних безпілотних літальних апаратів, а також спеціалізується на вдосконаленні логістики термінових вантажів.

«Для TAF Industries розширення виробництва систем, які вже рятують життя на передовій, є головним пріоритетом. Ми готові поділитися нашим унікальним досвідом із партнерами, щоб зміцнити колективну стійкість і разом побудувати міцнішу оборонну екосистему», – зазначив CEO TAF Industries Володимир Зіновський.

Tencore та FERNRIDE (Німеччина, частина Quantum Group)

Сторони погодили створення спільного підприємства в Німеччині для виробництва наземної роботизованої платформи Termit UGV. Виготовлені системи планують передавати Україні, а також продовжити спільні розробки у сферах штучного інтелекту та автономності.

«Створення спільного підприємства між TENCORE та FERNRIDE — це більше, ніж партнерство. Це поєднання українського бойового досвіду та німецької інженерної точності для формування нової архітектури безпеки в Європі. Разом ми масштабуємо автономні наземні рішення, ефективність яких уже доведена в реальних умовах», — наголосив Максим Васильченко, CEO Tencore.

«Підписання трьох угод у Мюнхені — результат роботи наших українських виробників: Airlogix, Tencore та TAF Drones. Для України такі домовленості означають більше виробничих можливостей і швидше масштабування рішень, які дають практичний ефект для Сил оборони та стійкості держави. Дякую всій українській команді, яка допомогла зробити ці партнерства можливими: представникам профільних державних інституцій, дипломатичній команді та партнерам, які підтримували українських зброярів на місці й працювали над організацією зустрічей. Пишаюся тим, що українські компанії впевнено виходять у міжнародну кооперацію. Попереду багато цікавого», — Ігор Федірко, CEO Української ради зброярів.

Створення трьох спільних підприємств у Німеччині дає Україні такі практичні переваги:

швидше масштабування виробництва систем, які потрібні фронту

більш стабільні ланцюги постачання і менші виробничі ризики в умовах війни

вихід на стандарти, процедури та промислові підходи ринку ЄС і НАТО

підготовка продуктів до довгострокової присутності на європейському ринку та подальшої кооперації з партнерами

Нагадаємо, що Frontline Robotics, член Української ради зброярів, уже масштабує виробництво українських дронів разом із німецькими партнерами Quantum Systems за моделлю Build with Ukraine. Сьогодні, 13 лютого, Президент України повідомив про візит на перше німецько-українське спільне підприємство, яке вже виробляє дрони для української армії. На майданчику продемонстрували виробничу лінію та перший політ, а також передали перший спільно виготовлений ударний дрон.

Build with Ukraine це модель міжнародної кооперації, у якій українські виробники надають конструкторські рішення, технологічну експертизу та бойовий досвід застосування, а партнери забезпечують промислову інфраструктуру, інженерну підтримку та виробниче масштабування у країнах ЄС.

Українська рада зброярів — це найбільше об’єднання приватних виробників озброєння, яке консолідує асоціації галузі, представляє їхню спільну позицію та працює з державою, військовими й міжнародними партнерами, щоб пришвидшувати виробництво і масштабування ОПК.