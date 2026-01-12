В Україні ліквідували підпільну зброярню: ділки з двох областей торгували автоматами та пістолетами

Оперативники Нацполіції провели міжрегіональну спецоперацію з ліквідації каналу незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території України. Учасників злочинної групи затримали, підпільну зброярню вилучили, а весь арсенал направили на експертизу.

Про це повідомили в Нацполіції.

Торгівлю вогнепальною та переробленою під неї зброєю організував житель Київщини, який залучив до справи знайомих із Дніпропетровської області.

Реклама

Реклама

Розпочато розслідування за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські задокументували збут восьми одиниць зброї, серед яких: три автомати Калашникова, три пістолети-кулемети СА-24 з ознаками переробки, пістолет-кулемет Судаєва-43 та пістолет ТТ. За проданий “товар” ділки отримали майже 500 000 гривень.

За місцем проживання учасників групи та в їхніх транспортних засобах під час санкціонованих обшуків вилучено підпільну зброярню. Вилучено 11 одиниць автоматичної, 15 одиниць нарізної та 40 одиниць гладкоствольної зброї, 14 пістолетів різного типу, п’ять револьверів, два підствольні гранатомети, 36 гранат різного типу та 24 запали різного типу, майже 13 000 набоїв різного калібру, а також – тротил, електродетонатори, глушники до вогнепальної зброї, устаткування для виготовлення набоїв, шість автомобілів, мобільні, чорнові записи та готівка, еквівалентом майже 900 000 гривень.

Увесь арсенал направлено на експертизу для встановлення походження зброї. Організатору та п’яти його спільникам слідчі поліції повідомили про підозру за збут зброї за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ). Фігурантів затримано в процесуальному порядку. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.