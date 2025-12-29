Житель Полтавщини організував масштабну схему торгівлі зброєю: вилучено арсенал

В Україні діяла злочинна група, яка спеціалізувалася на незаконних оборудках зі зброєю та боєприпасами. Організатора “чорних зброярів” затримали, йому повідомили про підозру.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, учасники кримінального бізнесу налагодили збут трофейної та втраченої під час ведення бойових дій вогнепальної зброї. Організатором угруповання виявився 43-річний мешканець Полтавщини.

Задокументовано факт нелегального збуту 12 одиниць автоматичної зброї та понад 1000 набоїв. Вартість свого товару зловмисники оцінили у 820 000 гривень.

Слідчі Нацполіції провели низку обшуків за місцем проживання учасників групи та в їхніх автомобілях на території Києва, Полтави та Київщини.

Під час заходів правоохоронці виявили схрон зброї: 48 автоматів Калашникова, 26 пістолетів Макарова, чотири кулемети, вісім одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї, чотири гранатомети та 31 постріл до гранатометів, вісім мін, 76 гранат, майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори, майже 21 кілограм вибухівки, глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини. Крім того, вилучено готівку – понад 3 000 євро та автомобіль.

Вилучений арсенал направлено на експертизу. Організатора злочинної групи, якому інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, затримано в процесуальному порядку. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників угруповання. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.