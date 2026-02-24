Сапер ДПСУ переправляв вибухівку з фронту поштою: ДБР перехопило майже 300 боєприпасів у Харкові

ДБР заблокувало спробу незаконного переправлення вибухових матеріалів і боєприпасів із району бойових дій до Харківщини. Під час відправлення чергової партії правоохоронці вилучили майже 300 одиниць небезпечних засобів ураження, військовослужбовцю ДПСУ повідомлено про підозру.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, сапер одного з прикордонних загонів, який проходив службу на Донеччині, маючи доступ до арсеналу підрозділу, почав привласнювати вибухові матеріали та комплектуючі.

“Надалі фігурант надсилав їх поштовими відправленнями двом знайомим на Харківщину. Отримані посилки вони зберігали у своїх помешканнях, фактично накопичуючи нелегальний арсенал”, – розповіли в ДБР.

На одному з поштових терміналів Харкова вилучили майже 300 одиниць небезпечних засобів ураження. Серед них — головні частини некерованих реактивних снарядів, корпуси гранат, порохові заряди, підривачі, елементи до підствольних систем та інші складники вибухових пристроїв.

Під час обшуків за місцями проживання спільників вилучили бойові частини зарядів, ручні гранати, електродетонатори, капсулі-детонатори, компоненти до гранатометних пострілів та інші засоби ураження, зокрема саморобні вибухові елементи.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо передачі вилучених засобів ураження для потреб Сил оборони України.