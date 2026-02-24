        Політика

        У Києві відбудеться саміт “Україна — країни Північної Європи та Балтії” та засідання “Коаліції охочих”

        Галина Шподарева
        24 Лютого 2026 10:41
        Андрій Сибіга та Антоніу Кошта / Фото: МЗС
        Андрій Сибіга та Антоніу Кошта / Фото: МЗС

        Сьогодні, 24 лютого, у Києві заплановано засідання “Коаліції охочих” та саміт “Україна — країни Північної Європи та Балтії”.

        Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

        Інших подробиць щодо заходів не наведено, деталі не розголошують з міркувань безпеки.

        Реклама
        Реклама

        “Ми не можемо оголошувати програму на день як під час закордонних поїздок президента. Але можемо повідомити, що Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам’ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання Коаліції охочих та саміт “Україна — країни Північної Європи та Балтії”, — йдеться в повідомленні речника Зеленського.

        До столиці вже прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Хорватії, Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.

        24 лютого у Києві заплановано засідання “Коаліції охочих” / Фото: МЗС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини