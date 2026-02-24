У Києві відбудеться саміт “Україна — країни Північної Європи та Балтії” та засідання “Коаліції охочих”

Сьогодні, 24 лютого, у Києві заплановано засідання “Коаліції охочих” та саміт “Україна — країни Північної Європи та Балтії”.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Інших подробиць щодо заходів не наведено, деталі не розголошують з міркувань безпеки.

“Ми не можемо оголошувати програму на день як під час закордонних поїздок президента. Але можемо повідомити, що Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам’ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання Коаліції охочих та саміт “Україна — країни Північної Європи та Балтії”, — йдеться в повідомленні речника Зеленського.

До столиці вже прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Хорватії, Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.