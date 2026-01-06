        Політика

        Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 20:54
        читать на русском →
        Кір Стармер, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський / Фото: Le Monde
        Кір Стармер, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський / Фото: Le Monde

        Президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню. Документ уклали за підсумками зустрічі “Коаліції охочих” у Парижі.

        Про це стало відомо з трансляції Єлисейського палацу.

        Як пише Le Monde, за словами президента Франції Емманюеля Макрона, створення багатонаціональних сил забезпечить своєрідну гарантію Україні після припинення вогню.

        Реклама
        Реклама

        Макрон зазначив, що триває “підготовка до створення багатонаціональних сил у повітрі, на морі, на землі, щоб забезпечити певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню та далеко від лінії зіткнення”.

        Як повідомив президент Франції, механізми моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво США.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини