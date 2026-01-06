Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил

Президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню. Документ уклали за підсумками зустрічі “Коаліції охочих” у Парижі.

Про це стало відомо з трансляції Єлисейського палацу.

Як пише Le Monde, за словами президента Франції Емманюеля Макрона, створення багатонаціональних сил забезпечить своєрідну гарантію Україні після припинення вогню.

Макрон зазначив, що триває “підготовка до створення багатонаціональних сил у повітрі, на морі, на землі, щоб забезпечити певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню та далеко від лінії зіткнення”.

Як повідомив президент Франції, механізми моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво США.