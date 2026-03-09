Зеленський: зустріч із США щодо переговорів відкладається через ситуацію навколо Ірану

Заплановану зустріч України та США щодо переговорного процесу відкладено через ситуацію навколо Ірану. Про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, він провів нараду з українською переговорною командою, яка постійно перебуває на зв’язку з американською стороною.

Зеленський зазначив, що наразі пріоритетом для партнерів є події навколо Ірану, тому зустріч, яку пропонувала американська сторона і яка планувалася на цей тиждень, відкладається. Водночас Україна готова провести її в будь-який момент у форматі, який може допомогти завершити війну.

Під час наради команда також доповіла про відомі українській стороні плани Росії, зокрема за інформацією, отриманою розвідкою.

Президент доручив переговорній команді додатково прокомунікувати з американськими партнерами, щоб підтвердити готовність України до стратегічної співпраці у сфері безпеки, зокрема щодо захисту від ударних дронів, а також до змістовної роботи задля завершення війни Росії проти України.

Зеленський також заявив, що Росія намагається використати ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки у власних інтересах. За його словами, Москва прагне перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах на фактичний «другий фронт» своєї війни проти України і ширше — проти Заходу.

Президент наголосив, що цього не можна допустити, а міжнародні партнери мають координувати зусилля для захисту життя та протидії агресії.