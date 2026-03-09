Нафта підскочила до максимуму з 2022 року на тлі конфлікту навколо Ірану

Світові ціни на нафту в понеділок різко зросли приблизно на 10% на тлі розширення війни між США, Ізраїлем та Іраном, а також скорочення постачань з боку Саудівської Аравії та інших країн ОПЕК. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent підскочили на $9,60, або 10,4%, до $102,29 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $9,21, або 10,1%, до $100,11 за барель.

На початку торгів Brent піднімалася до $119,50 за барель, що стало найвищим рівнем з 2022 року і могло б стати найбільшим абсолютним одноденним стрибком ціни в історії. WTI також досягала $119,48 за барель.

З моменту ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого ціна Brent зросла приблизно на 65%, а WTI — на 78%. Для порівняння, історичні максимуми становили $147,50 за барель для Brent і $147,27 для WTI у липні 2008 року.

Додатковим фактором зростання стала новина про призначення Моджтаби Хаменеї наступником верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, що, на думку аналітиків, сигналізує про збереження жорсткої лінії влади в Тегерані.

Аналітики зазначають, що пізніше ринок частково скоротив зростання через побоювання, що різке подорожчання енергоносіїв може прискорити інфляцію та сповільнити економічне зростання.

Водночас Saudi Aramco почала скорочувати видобуток на двох своїх нафтових родовищах. Очікується, що інші великі виробники в ОПЕК, зокрема Об’єднані Арабські Емірати, Ірак і Кувейт, також можуть зменшити виробництво через обмежені можливості зберігання нафти.

Війна фактично призвела до блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу. За оцінками аналітичної компанії Kpler, навіть якщо протоку відкриють найближчим часом, на відновлення експорту з країн Перської затоки може знадобитися шість–сім тижнів.

Контракти на нафту Brent з найближчою датою постачання торгуються з премією близько $24 за барель порівняно з контрактами на постачання через шість місяців. Така структура ринку, відома як backwardation, свідчить про гострий дефіцит нафти на поточний момент.

Через війну споживачі та бізнес у всьому світі можуть зіткнутися з підвищеними цінами на пальне протягом кількох тижнів або навіть місяців.

У США ціни на бензин на біржі піднімалися до приблизно $3,22 за галон — найвищого рівня з 2022 року.

Японія повідомила, що Міжнародне енергетичне агентство закликало країни G7 координувати можливе використання стратегічних запасів нафти. Водночас Франція заявила, що остаточного рішення поки немає, а Індія повідомила, що не планує приєднуватися до цієї ініціативи.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер закликав президента Дональда Трампа розпорядитися про використання стратегічних нафтових резервів.

На ринку газу також виникли перебої: Катар, один із найбільших експортерів зрідженого природного газу, уже зупинив виробництво після атак на ключову інфраструктуру. Крім того, нафтопереробний завод у Бахрейні оголосив форс-мажор після нещодавньої атаки на комплекс, а Саудівська Аравія закрила свій найбільший нафтопереробний завод.

У регіоні також зберігається напруженість у сфері безпеки: Туреччина повідомила, що системи ППО НАТО збили другу іранську балістичну ракету, яка увійшла в її повітряний простір.