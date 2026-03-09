У Харкові біля пам’ятника Шевченку стався мовний інцидент під час акції

У Харкові біля пам’ятника Тарасу Шевченку стався мовний інцидент під час акції до 212-ї річниці від дня народження поета. Про це повідомила професорка Харківського педагогічного університету, кавалерка ордену княгині Ольги Галина Куц у Facebook.

За її словами, у день народження Шевченка представники харківської «Просвіти» зібралися біля пам’ятника в саду Шевченка, щоб вшанувати поета. Через оголошений у місті День жалоби учасники почали акцію з хвилини мовчання.

Після цього учасники заходу прикріплювали до укриття, яким зараз накритий пам’ятник, цифри «212», намальовані у петриківському стилі дітьми з Люботинської школи.

Під час акції до присутніх підійшов “ахраннік” саду Шевченка і, як розповіла Куц, заявив, що «нє панімаєт етат язьік». Це викликало обурення серед учасників заходу.

На місце підійшли поліцейські, які перебували неподалік. Після розмови з правоохоронцями охоронець заявив, що знає і розуміє українську мову.

Згодом, за словами Куц, поліцейські розшукали керівника охоронця та привели його до учасників акції. Він вибачився за ситуацію та назвав її непорозумінням.

Учасники заходу погодилися прийняти вибачення після того, як керівник охорони прочитає вірш Тараса Шевченка. За словами Куц, чоловікові дали примірник «Кобзаря», після чого він прочитав один із творів поета.

Після цього інцидент вичерпався, а акція продовжилася.