Паралімпіада-2026: українська спортсменка отримала від МПК зауваження через патріотичні сережки

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через сережки з написом Stop War. Спортсменка виступала в них під час одного зі стартів на Паралімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На Паралімпіаді-2026 Олександра Кононова здобула дві особисті нагороди. Спочатку вона перемогла у парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола бронзову медаль в індивідуальній гонці.

За словами спортсменки, після спринту представники організаторів зробили їй зауваження через сережки з написом Stop War, у яких вона виступала у стартовий день. Наступного дня Кононова вийшла на старт уже в інших патріотичних сережках. Спортсменка зазначила, що була готова до такого зауваження.

“Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис Stop War на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли надіваю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною”, — сказала Кононова.

Раніше на Олімпійських іграх у Мілані кільком українським спортсменам також забороняли виступати у патріотичному екіпіруванні. Зокрема, фристайлістці Катерині Коцар не дозволили стартувати у шоломі з написом Be brave like Ukrainians, а шорт-трекісту Олегу Гандею — у шоломі з цитатою поетеси Ліни Костенко. Скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували за намір виступити у шоломі пам’яті із зображеннями загиблих українських спортсменів.