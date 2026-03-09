У Військово-морських силах показали удари по ППО й катеру окупантів у Криму

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ спільно із Силами спеціальних операцій провели операцію на тимчасово окупованій території Криму. У результаті ударів було уражено зенітні комплекси “Панцир-С1”, десантний катер і об’єкти, пов’язані з безпілотниками “Оріон”.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

“Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1″ та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника”, – йдеться в повідомленні.

У Новоозерному було уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 “БК-16”.

Також ударів зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там українські військові влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів “Оріон” та повністю знищили чотири станції управління цими дронами.