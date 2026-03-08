        Новини

        На день народження Шевченка в Україні буде тепло і сонячно

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 21:02
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        У понеділок, 9 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її словами, погоду визначатиме антициклон, тому опадів не прогнозують. Вдень температура повітря становитиме +10…+15 градусів, а на північному сході буде трохи прохолодніше — +6…+9 градусів.

        «На день народження нашого Батька, Тараса Шевченка, в Україні скрізь — весняна краса. 9 березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть», — зазначила синоптикиня.

        У Києві в цей день також очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень підніметься приблизно до +12 градусів.


