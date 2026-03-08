“На злодієві шапка горить”: Київ і Будапешт посперечалися через гроші Ощадбанку

Між Міністерством закордонних справ України та МЗС Угорщини виникла публічна перепалка в соцмережі X через затримані в Угорщині гроші та золото державного Ощадбанку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що минув третій день відтоді, як угорська влада затримала два українські броньовані інкасаторські автомобілі, які транзитом прямували з Австрії.

«Ці гроші не належать Угорщині чи її уряду; вони належать державному банку України — Ощадбанку, а отже українським платникам податків. Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до загальноєвропейського засудження цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету», — написав Сибіга.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт очікує пояснень щодо походження коштів.

«Ми досі чекаємо на відповідь: чому 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою перевозили через Угорщину? Для чого вони використовувалися і в чиїх інтересах? Скільки з цих коштів було витрачено в Угорщині і на чию користь?» — написав він.

Після цього до дискусії долучився речник МЗС України Георгій Тихий.

«В Україні кажуть: “На злодієві шапка горить”. Це якраз той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні кроки. Ми також вимагатимемо справедливості та відповідальності», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку разом із готівковими коштами та банківським золотом, які перевозили транзитом до України. Українська сторона вимагає їхнього повернення.