У Харкові відбувся автопробіг пам’яті загиблих правоохоронців

У Харкові відбувся вшанували пам’ять загиблих правоохоронців автопробігом, у якому взяли участь поліцейські, ветерани Сил оборони України, медики, волонтери та представники гуманітарних організацій.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Поліцейські, волонтери та медики провели автопробіг пам’яті в Харкові / Фото: Поліція Харківської області

Єдиною колоною містом проїхали поліцейські, ветерани, працівники Червоного Хреста України, Координаційного гуманітарного центру, медичні працівники, а також представники волонтерських і громадських організацій, які беруть участь в евакуації цивільного населення.

Під супроводом патрульної поліції учасники автопробігу здійснили зупинки біля пам’ятних місць — пам’ятника Героям, які віддали життя за незалежність і свободу України, Алеї загиблих волонтерів та пам’ятника загиблим правоохоронцям. Там присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти.

Під час автопробігу поліцейські також вшанували пам’ять своїх загиблих колег — спецпризначенців евакуаційного підрозділу «Білий Янгол» поліції Харківської області Юлії Келеберди та Євгена Калгана. Правоохоронці рухалися в колоні з прапорами полеглих побратимів.

Юлія Келеберда та Євген Калган загинули 20 лютого під час евакуації цивільних із зони активних бойових дій у Куп’янському районі. Їхні життя обірвалися внаслідок удару російського безпілотника «Ланцет», коли вони рятували людей.