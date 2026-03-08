        Події

        Російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ — Суми

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 13:36

        Російські війська знову атакували об’єкти залізничної інфраструктури на Сумщині та Харківщині. Зокрема безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ — Суми.

        Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

        Ворожий БпЛА вдарив по локомотиву поїзда / Фото: t.me/OleksiiKuleba

        За його словами, удар стався вранці на території Сумської області. Унаслідок атаки ворожого дрона було пошкоджено локомотив пасажирського поїзда.

        Реклама
        Реклама

        Кулеба зазначив, що в результаті удару ніхто не постраждав. Для продовження руху поїзда оперативно направили допоміжний локомотив.

        Він також підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини