Російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ — Суми

Російські війська знову атакували об’єкти залізничної інфраструктури на Сумщині та Харківщині. Зокрема безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ — Суми.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ворожий БпЛА вдарив по локомотиву поїзда / Фото: t.me/OleksiiKuleba

За його словами, удар стався вранці на території Сумської області. Унаслідок атаки ворожого дрона було пошкоджено локомотив пасажирського поїзда.

Кулеба зазначив, що в результаті удару ніхто не постраждав. Для продовження руху поїзда оперативно направили допоміжний локомотив.

Він також підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури України.