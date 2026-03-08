ЗСУ за добу ліквідували ще 930 російських військових — Генштаб

Російська армія за останню добу втратила ще 930 військових. Загальні втрати Росії у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,27 млн осіб.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, станом на 8 березня 2026 року орієнтовні загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 1 273 290 осіб.

Також російська армія втратила 11 742 танки (+5 за добу), 24 157 бойових броньованих машин (+6), 38 059 артилерійських систем (+55) та 1 673 реактивні системи залпового вогню (+3).

Крім того, знищено 1 322 засоби протиповітряної оборони, 435 літаків, 349 гелікоптерів, 164 416 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2 558), а також 4 403 крилаті ракети (+19).

Втрати російського флоту становлять 30 кораблів і катерів та два підводні човни. Також знищено 82 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+289) і 4 083 одиниці спеціальної техніки (+3).

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.