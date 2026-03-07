Українські військові ракетами ATACMS і SCALP уразили об’єкт запуску “шахедів” біля Донецького аеропорту

У районі Донецького аеропорту українські військові ракетами ATACMS та SCALP уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників противника типу «шахед». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Удар завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил. Після ураження об’єкта зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Крім того, у рамках зниження бойового потенціалу російських військ 6 березня та в ніч на 7 березня підрозділи Сил оборони завдали ще низку ударів по об’єктах противника.

Зокрема уражено пункт управління безпілотниками окупантів у районі Діброви на тимчасово окупованій території Луганської області, а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки на тимчасово окупованій території Харківської області.

Також Сили оборони завдали ударів по артилерійських засобах російських військ на вогневих позиціях у районах Тавільжанки на тимчасово окупованій території Харківської області, Воскресенки та Новопавлівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім цього, уражено райони зосередження живої сили противника біля Новогригорівки та Залізничного на тимчасово окупованій території Запорізької області, Торського на Донеччині та Сопича на Сумщині.

Ступінь завданих збитків і втрати противника уточнюються.