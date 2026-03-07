Через масовану атаку РФ без світла залишилися споживачі у семи областях — Укренерго

Вночі та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергосистеми України у кількох областях. Про це повідомили в Укренерго.

Унаслідок пошкоджень станом на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

В Укренерго зазначили, що через поточну та попередні масовані атаки у кількох регіонах сьогодні застосовують вимушені заходи обмеження. Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Інформацію про час і можливу тривалість відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Також енергетики закликали, зважаючи на погодні умови у більшості областей, переносити використання потужних електроприладів на денний період — з 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

У регіонах, де діють обмеження, активне енергоспоживання радять переносити на період найменшого навантаження на енергосистему — після 22:00.