У Кривому Розі знеструмлено 29 360 абонентів – Вілкул

Ситуація у Кривому Розі після масованої атаки залишається важкою, але контрольованою. Про це вранці 8 січня повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, напередодні вдень та ввечері ворог здійснив одну з наймасштабніших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабної війни. Удари були нанесені по кількох локаціях. Загалом постраждали вісім людей, двоє з них залишаються у лікарні у стані середньої тяжкості, загрози життю немає.

Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням в Інгулецькому районі, частині Металургійного та Довгинцівського районів. Станом на ранок аварійно знеструмлено 29 360 абонентів. Енергетики працювали всю ніч і продовжують відновлювальні роботи.

Водопостачання на півдні міста утримується за рахунок генераторів, ситуацію стабілізовано. У сфері теплопостачання напередодні було відключено понад 30 котелень, зокрема великих. Наразі всі вони працюють у штатному режимі, окрім однієї в Інгулецькому районі, яка функціонує від генератора, подачу тепла там відновлюють. У місті фіксують пориви мереж через гідроудари.

Лікарні переведені на роботу від генераторів, усі пункти незламності діють та готові вмикати резервне живлення за потреби. Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновив роботу, рух здійснюється по всьому місту. Школи та дитячі садки в цьому районі працюватимуть дистанційно.

У ніч на 8 січня в області сили протиповітряної оборони збили 31 ворожий безпілотник. У Криворізькому районі внаслідок атак пошкоджені об’єкти інфраструктури та виникли пожежі. У Нікопольському районі противник обстрілював Нікопольську, Покровську та Червоногригорівську громади з артилерії та FPV-дронів, обійшлося без жертв.

Також повідомляється, що 8 січня о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі №2-біс АрселорМіттал Кривий Ріг. Вибух є контрольованим і загрози для населення не становить.