        Політика

        У РФ вимагають конфіскувати майно бізнесмена Галицького через допомогу Україні

        Віктор Алєксєєв
        11 Березня 2026 21:37
        Олександр Галицький / Скріншот з YouTube
        Олександр Галицький / Скріншот з YouTube

        До Тверського районного суду Москви подано адміністративний позов про заборону діяльності об’єднання бізнесмена Олександра Галицького та його інвестиційної корпорації Almaz Capital Partners через нібито «екстремістську діяльність». Про це повідомили у пресслужбі московських судів.

        Позов подав заступник генерального прокурора Росії, повідомляє РБК. У ньому вимагається заборонити діяльність Галицького і Almaz Capital Partners, а також звернути їхнє майно в дохід держави.

        За даними джерел «Інтерфаксу» і РБК, прокуратура РФ заявляє, що Almaz Capital і Галицький нібито передали 50 мільйонів доларів українським компаніям, які займаються виробництвом зброї, боєприпасів і безпілотників. Також слідство стверджує, що дочірні структури фонду співпрацювали з українською платформою United24.

        У прокуратурі також заявили, що після анексії Криму у 2014 році фонд підтримав санкції США та ЄС проти Росії, припинив інвестиції в російські компанії та почав виводити капітал за кордон.

        За даними російського відомства, після початку повномасштабної війни проти України холдинг засудив дії російської влади, приєднався до західних санкцій і почав надавати військову допомогу Україні.

        Прокуратура РФ також повідомила, що Галицькому нібито належать квартира і п’ять машиномісць у Москві, заміський котедж і гараж, а також земельна ділянка у Московській області. Загальна ринкова вартість цього майна перевищує один мільярд рублів. Крім того, на його рахунках зберігається понад сім мільярдів рублів.

        У прокуратурі заявили, що це майно може використовуватися для ведення економічної діяльності, яка, за їхніми твердженнями, становить «загрозу національній безпеці» Росії.

        У позові також міститься вимога накласти арешт на все майно бізнесмена з подальшим зверненням його у федеральну власність, обмежити йому виїзд з Росії та зобов’язати банки обмежити доступ до персональних банківських сейфів.


