У РФ вимагають конфіскувати майно бізнесмена Галицького через допомогу Україні

До Тверського районного суду Москви подано адміністративний позов про заборону діяльності об’єднання бізнесмена Олександра Галицького та його інвестиційної корпорації Almaz Capital Partners через нібито «екстремістську діяльність». Про це повідомили у пресслужбі московських судів.

Позов подав заступник генерального прокурора Росії, повідомляє РБК. У ньому вимагається заборонити діяльність Галицького і Almaz Capital Partners, а також звернути їхнє майно в дохід держави.

За даними джерел «Інтерфаксу» і РБК, прокуратура РФ заявляє, що Almaz Capital і Галицький нібито передали 50 мільйонів доларів українським компаніям, які займаються виробництвом зброї, боєприпасів і безпілотників. Також слідство стверджує, що дочірні структури фонду співпрацювали з українською платформою United24.

У прокуратурі також заявили, що після анексії Криму у 2014 році фонд підтримав санкції США та ЄС проти Росії, припинив інвестиції в російські компанії та почав виводити капітал за кордон.

За даними російського відомства, після початку повномасштабної війни проти України холдинг засудив дії російської влади, приєднався до західних санкцій і почав надавати військову допомогу Україні.

Прокуратура РФ також повідомила, що Галицькому нібито належать квартира і п’ять машиномісць у Москві, заміський котедж і гараж, а також земельна ділянка у Московській області. Загальна ринкова вартість цього майна перевищує один мільярд рублів. Крім того, на його рахунках зберігається понад сім мільярдів рублів.

У прокуратурі заявили, що це майно може використовуватися для ведення економічної діяльності, яка, за їхніми твердженнями, становить «загрозу національній безпеці» Росії.

У позові також міститься вимога накласти арешт на все майно бізнесмена з подальшим зверненням його у федеральну власність, обмежити йому виїзд з Росії та зобов’язати банки обмежити доступ до персональних банківських сейфів.