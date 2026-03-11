У Швейцарії чоловік підпалив себе в автобусі: загинули шестеро людей

Пожежа в автобусі у Швейцарії, внаслідок якої загинули шість людей, ймовірно виникла після того, як чоловік підпалив себе. Про це заявив кантональний прокурор Рафаель Буркен, повідомляє AFP.

За його словами, свідок повідомив, що чоловік швейцарського походження зайшов до автобуса з сумками. У певний момент він облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

Прокурор зазначив, що наразі немає жодних доказів того, що інцидент був терористичним актом.

Водночас, за попередніми даними, чоловік, який вчинив підпал, також може бути серед загиблих.