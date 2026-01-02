Швейцарія стоїть перед болісним завданням ідентифікації жертв смертельної пожежі в барі

Сьогодгі слідчі розпочали болісний процес ідентифікації обгорілих тіл після пожежі, яка охопила переповнений бар і забрала життя близько 40 людей під час новорічної вечірки на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана.

Емануеле Галеппіні, 16-річний італійський гольфіст міжнародного рівня, який мешкав у Дубаї, став першою жертвою, особу якої було публічно підтверджено у п’ятницю.

Опіки, яких зазнали відвідувачі бару Le Constellation, переважно молоді люди, були настільки тяжкими, що швейцарські посадовці заявили: можуть знадобитися дні, перш ніж буде названо імена всіх загиблих у пожежі, яка також поранила понад 100 осіб, багато з них серйозно.

Десятки людей залишили квіти або запалили свічки біля імпровізованого меморіалу на початку дороги, що веде до бару, який поліція оточила / Фото Reuters

Батьки зниклих підлітків публічно зверталися з проханнями надати будь-яку інформацію про долю їхніх дітей, тоді як іноземні посольства намагалися з’ясувати, чи є серед постраждалих їхні громадяни, в одній із найстрашніших трагедій у сучасній історії Швейцарії.

«Я шукаю свого сина вже 30 годин. Це очікування нестерпне», — сказала телеканалу BFM TV Летиція, мати зниклого 16-річного Артюра, зазначивши, що відчайдушно намагається дізнатися, чи він живий, чи мертвий, і де він перебуває.

«Якщо він у лікарні — я не знаю, в якій саме. Якщо він у морзі — я не знаю, в якому. Якщо мій син живий, він один у лікарні, а я не можу бути поруч із ним».

Влада попередила, що оголошення імен жертв або встановлення остаточної кількості загиблих потребуватиме часу, оскільки багато тіл сильно обгоріли.

«Усю цю роботу потрібно виконати, адже інформація настільки страшна й чутлива, що родинам не можна повідомляти нічого, доки ми не будемо впевнені на 100%», — заявив Матіас Ренар, голова уряду кантону Вале. За його словами, для ідентифікації жертв експерти використовують стоматологічні дані та зразки ДНК.

Італійська федерація гольфу, яка повідомила про загибель молодого італійського спортсмена, заявила, що «сумує з приводу смерті Емануеле Галеппіні — молодого атлета, який ніс у собі пристрасть і справжні цінності».

Тіла всіх загиблих унаслідок пожежі вже вилучено з приміщення бару, повідомив агентству Reuters швейцарський посадовець. Поліція залишається на місці події та продовжує розслідування причин трагедії, яку швейцарська влада розглядає як пожежу, а не як напад.

Італія та Франція заявили, що деякі їхні громадяни досі вважаються зниклими безвісти.

Австралія також повідомила, що один із її громадян зазнав поранень. Швейцарські посадовці заявляють про близько 40 загиблих, однак Італія, посилаючись на інформацію швейцарської сторони, називає цифру 47.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який перебуває у Швейцарії, заявив, що серед тих, хто проходить лікування в лікарнях, залишаються неідентифікованими лише п’ятеро осіб.

Кількох тяжко поранених доправили на лікування до лікарень у сусідніх країнах, зокрема у Франції та Німеччині.

Відвідувачі та мешканці Кран-Монтани, курорту, популярного як серед лижників, так і серед гольфістів, були приголомшені трагедією. Багато хто знав загиблих, а деякі говорили, що їм просто пощастило не опинитися там тієї ночі.

Десятки людей залишили квіти або запалили свічки біля імпровізованого меморіалу на початку дороги, що веде до бару, який поліція оточила. Одні плакали, інші мовчки обіймалися.

«Це могли бути ми», — сказала 18-річна Емма з Женеви неподалік огородженого бару.

«Там була величезна черга, тому ми вирішили не заходити туди в новорічну ніч, — сказала вона. — Я бачу списки зниклих, і це всі люди нашого віку».

17-річна Еліза Соуса розповіла, що теж планувала піти туди, але зрештою провела вечір на родинному зібранні.

«І, чесно кажучи, мені доведеться сто разів подякувати мамі за те, що вона не дозволила мені піти, — сказала вона під час вшанування пам’яті жертв. — Бо одному Богу відомо, де б я була зараз».