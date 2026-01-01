        Кримінал

        На гірськолижному курорті у Швейцарії прогримів вибух: 40 загиблих та щонайменше 100 поранених

        Галина Шподарева
        1 Січня 2026 12:48
        читать на русском →
        Поліція на місці вибуху в Швейцарії / Фото: Sky News
        Поліція на місці вибуху в Швейцарії / Фото: Sky News

        У Швейцарії на гірськолижному курорті Кран-Монтана пролунав вибух. Відомо про 40 загиблих та близько сотні поранених.

        Про це повідомляє BBC та Sky News.  

        Наразі відомо про близько сорок загиблих і щонайменше 100 поранених.

        Реклама
        Реклама

        Вибух стався у новорічну ніч о 1:30 в барі Constellation. Офіційної версії щодо причин наразі немає, проте місцеві медіа припускають, що спровокували вибух новорічні феєрверки. Триває розслідування.

        Президент Швейцарії відклав новорічне звернення після пожежі в Кран-Монтані. Він також опублікував у соціальних мережах допис, в якому висловив своє глибоке засмучення.

        “Те, що мало бути моментом радості, в ніч у Кран-Монтані перетворилося на траур, який охопив всю Швейцарію та інші країни”, — сказав Гі Пармелін.

        Італійське міністерство закордонних справ заявило, що перевіряє, чи є серед загиблих та постраждалих у результаті пожежі у Швейцарії громадяни Італії. За попередніми даними, є щонайменше 40 загиблих та 100 постраждалих.

        Швейцарська влада ще не підтвердила точну кількість загиблих, але начальник поліції на пресконференції заявив, що їх кілька десятків.

        Кран-Монтана — гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале, розташований в самому серці Швейцарських Альп, приблизно за дві години їзди від столиці Швейцарії Берна.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини