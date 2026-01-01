На гірськолижному курорті у Швейцарії прогримів вибух: 40 загиблих та щонайменше 100 поранених

У Швейцарії на гірськолижному курорті Кран-Монтана пролунав вибух. Відомо про 40 загиблих та близько сотні поранених.

Про це повідомляє BBC та Sky News.

Наразі відомо про близько сорок загиблих і щонайменше 100 поранених.

Вибух стався у новорічну ніч о 1:30 в барі Constellation. Офіційної версії щодо причин наразі немає, проте місцеві медіа припускають, що спровокували вибух новорічні феєрверки. Триває розслідування.

Президент Швейцарії відклав новорічне звернення після пожежі в Кран-Монтані. Він також опублікував у соціальних мережах допис, в якому висловив своє глибоке засмучення.

“Те, що мало бути моментом радості, в ніч у Кран-Монтані перетворилося на траур, який охопив всю Швейцарію та інші країни”, — сказав Гі Пармелін.

Італійське міністерство закордонних справ заявило, що перевіряє, чи є серед загиблих та постраждалих у результаті пожежі у Швейцарії громадяни Італії. За попередніми даними, є щонайменше 40 загиблих та 100 постраждалих.

Швейцарська влада ще не підтвердила точну кількість загиблих, але начальник поліції на пресконференції заявив, що їх кілька десятків.

Кран-Монтана — гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале, розташований в самому серці Швейцарських Альп, приблизно за дві години їзди від столиці Швейцарії Берна.