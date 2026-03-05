На кордоні з Польщею викрили ввезення преміального авто під виглядом гуманітарної допомоги

На пункті пропуску «Шегині – Медика» митники виявили спробу незаконного ввезення в Україну автомобіля BMW X5 2022 року випуску під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомила Держмитслужба.

Львівські митники виявили спробу ввезти BMW X5 за понад 2 млн грн як «гуманітарку» / Фото Держмитслужба

Згідно з товаросупровідними документами, кросовер преміум-класу перевозили на адресу одного з благодійних фондів Харкова для подальшої передачі військовослужбовцю ЗСУ від американських донорів.

Під час детальної перевірки працівники Львівської митниці встановили, що фактичним відправником автомобіля є литовська компанія, а отримувачем BMW — цивільний громадянин України. Вартість автомобіля становить понад 2 млн грн.

Митники з’ясували, що керівник фонду подав документи з неправдивими відомостями щодо відправника, одержувача, вартості та характеру товару, щоб ввезти автомобіль як гуманітарну допомогу.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Повідомлення також направлено до ТУ БЕБ у Львівській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-4 Кримінального кодексу України.