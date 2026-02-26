Митники знайшли майже 4 кг марихуани у вантажі екзотичних сухофруктів із Таїланду

Під виглядом сухофруктів до Київської області намагалися переслати 3,7 кг наркотиків. Спробу контрабанди припинила кінологічна команда Київської митниці разом зі службовою собакою Норою.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

У зоні митного контролю міжнародних поштових відправлень службова бельгійська вівчарка Нора позначила посилку, що прямувала з Таїланду. У декларації було зазначено Dried Fruit (сухофрукти), а всередині знаходилися 19 пакетів із маркуванням “Essential Dried Longan Natural Taste of Real Fruit”.

Експрес-тест підтвердив наявність у пакетах речовини рослинного походження, що містить канабіс. Загальна маса брутто вилученого — 3,71 кг.

У взаємодії з СБУ було затримано причетних до постачання наркотиків. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України.