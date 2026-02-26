        Кримінал

        Митники знайшли майже 4 кг марихуани у вантажі екзотичних сухофруктів із Таїланду

        Галина Шподарева
        26 Лютого 2026 11:43
        Наркотики замість сухофруктів намагалися ввезти в Україну / Фото: Державна митна служба України
        Наркотики замість сухофруктів намагалися ввезти в Україну / Фото: Державна митна служба України

        Під виглядом сухофруктів до Київської області намагалися переслати 3,7 кг наркотиків. Спробу контрабанди припинила кінологічна команда Київської митниці разом зі службовою собакою Норою.

        Про це повідомили в Державній митній службі України.

        У зоні митного контролю міжнародних поштових відправлень службова бельгійська вівчарка Нора позначила посилку, що прямувала з Таїланду. У декларації було зазначено Dried Fruit (сухофрукти), а всередині знаходилися 19 пакетів із маркуванням “Essential Dried Longan Natural Taste of Real Fruit”.

        Експрес-тест підтвердив наявність у пакетах речовини рослинного походження, що містить канабіс. Загальна маса брутто вилученого — 3,71 кг.

        У взаємодії з СБУ було затримано причетних до постачання наркотиків. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України.

        Виявлені на митниці наркотики / Фото: Державна митна служба України

