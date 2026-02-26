Більшість російських ракет сьогодні збито завдяки новим поставкам для ППО, — Зеленський

Сьогодні вночі Росія випустила по Україні 420 дронів і 39 ракет різних типів, зокрема 11 балістичних. Більшість ракет вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно передали Україні частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього “Рамштайну”.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Руйнування зафіксовано у восьми областях. Пошкоджено багато приватних та багатоповерхових будинків. Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок атаки, серед них є діти.

Під ударами перебували газова інфраструктура на Полтавщині, а також електропідстанції на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

“Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього “Рамштайну”, — зазначив Зеленський.

Водночас зафіксовані й влучання. Президент підкреслив, що ракети для ППО необхідні щоденно, поки Росія продовжує спроби зруйнувати українську енергетику.