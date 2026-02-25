Михайло Федоров: Україна пришвидшує будівництво антидронових сіток у прикордонних районах

Україна нарощує темпи встановлення антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА у прикордонних та прифронтових районах. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, поблизу лінії фронту Росія активно використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад. За дорученням Президента посилюється захист прифронтових територій, зокрема пришвидшується будівництво спеціальних захисних конструкцій над дорогами, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад біля лінії бойового зіткнення.

На реалізацію проєкту з державного бюджету додатково виділено 1,6 млрд грн. У лютому, попри складні погодні умови, було додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км захисних конструкцій.

Russia uses UAVs to terrorize civilian cars and critical logistics near the frontline areas. We are building anti-drone nets, forming a protective dome. The goal is to protect 4,000 kilometers of roads by the end of the year. Watch the video to see how it works. pic.twitter.com/CSoqB8dbQK — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2026

Міністр зазначив, що за місяць темпи робіт зросли більш ніж удвічі: з 5 км на добу у січні до 12 км у лютому. Це дозволило суттєво підвищити безпеку пересування військових та забезпечити стабільну роботу прифронтових громад. Уже в березні планується вихід на показник 20 км облаштованих доріг на день. Загалом до кінця року передбачено створення ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних шляхів.

Паралельно Україна пришвидшує будівництво фортифікацій у Харківська область, Сумська область та Чернігівська область. За словами Федорова, це необхідно для забезпечення стійкості оборони та ефективної протидії можливим наступальним діям противника.