На хімзаводі “Дорогобуж” у Смоленській області РФ внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа, є загиблі

У ніч на 25 лютого у Смоленській області зазнав атаки завод азотних добрив “Дорогобуж”. Місцева влада заявляє про чотирьох загиблих працівників підприємства та кількох поранених.

Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін.

За його словами, підприємство атакували українські БпЛА, на місці спалахнула пожежа. У результаті загинули четверо людей, ще кількох госпіталізували. На місці працюють рятувальники.

“З метою безпеки школи переведено на дистанційну форму навчання, заняття у дитсадках скасовано”, – йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків видання Astra, на території “Дорогобуж” горіли промислові об’єкти заводу. Знімки з місця атаки, опубліковані каналом Supernova+, були зроблені з дороги приблизно за 1,3 км.

ПАТ “Дорогобуж” — велике промислове підприємство хімічної галузі в Смоленській області, яке спеціалізується на виробництві азотних добрив і хімічної продукції. До продукції підприємства входить, зокрема, аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах. Підприємство вже атакували у грудні 2025 року.